مباحث بريد أسيوط تكشف تورط موظفين بالاستيلاء على أموال تكافل وكرامة

تمكنت مباحث البريد بأسيوط من كشف تورط موظفين بالشئون الاجتماعية والبريد فى الاستيلاء على أموال مشروع تكافل وكرامة بقرية بنى غالب الشوفة لمركز أسيوط.

كانت معلومات وردت للعقيد حازم عاطف رئيس مباحث البريد لمنطقة فى منتصف الصعيد، تفيد قيام “محمود .ع . ع” و” وخيرية . ع .م” الموظفين بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المدعو “أحمد .س .ا” وكيل مكتب بريد بالاستيلاء على الفيزا كارت الخاصة ببعض المواطنين المستحقين لمشروع تكافل وكرامة، وبعرض المعلومات على اللواء سامى غنيم مدير مباحث البريد واللواء قاسم حسين مساعد زيرالداخلية لواجبة النقل والمواصلات، أمر بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، حيث كشفت التحريات أن المتهمين من موظفى البريد والشئون الاجتماعية يقومون بصرف المبالغ المخصصة للمستحقين بمشروع تكافل وكرامة والاستيلاء على المبالغ والتى بلغت ما يقرب من 15 ألف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة السنةة أمر أحمد صفوت وكيل نيابة مركز أسيوط بإشراف المستشار حسين طنطاوى مدير النيابة، ضبط وإحضار المتهمين.

المصدر : مصر ناين