بالصور وفود من جنسيات يزورون منطقة آثار تونا الجبل

أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، عن استقبال وفد مكون من أعداد 103 زائر من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة منهم 90 انجليزي و10 دنماركى و3 المانى بالإضافة إلى الملحق الثقافي لسفارة النمسا ، وذلك لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة تونا الجبل والتعرف على تاريخ أجدادنا من القدماء المصريين .

واصدر فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فى بيان له ، إن برنامج زيارة الوفد تضمن زيارة المعالم الأثرية بمنطقة تونا الجبل وهى جبانة الطيور والحيوانات المقدسة النافذة والسراديب ثم مقبرة كبير الكهنة بيتوزيرس ثم مقبرة شهيدة الحب ايزادورا اليونانية ثم الساقية الرومانية و لوحة اخناتون ، كما توجه الوفد لزيارة منطقة الاشمونين وهى البازيلكا والقرود لافتاً إلى أن الوفد سيتوجه لزيارة تل العمارنة بكرهً يلي ذلك زيارة منطقة آثار بني حسن .

من جانبهم، أوضح الزوار عن سعادتهم بزيارة ارض الحضارة والتاريخ مشيدين بحُسن الاستقبال والترحيب من قبل المحافظة.



احد السياح يتفقد تونا الجبل



تواجد السياح في تونا الجبل



مشهد خارجي لاثار تونا الجبل بملوي



مشهد سنة للمنطقة الاثرية بتونا الجبل

المصدر : مصر ناين