التحالف العربى يدمر مخازن أسلحة للحوثيين شمال شرقى العاصمة صنعاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بتمكن طائرات التحالف العربى من تدمير مخازن أسلحة للميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح بشمال شرقى العاصمة صنعاء.

واصدر ت المصادر لقناة (العربية) الإخبارية أن طائرات التحالف العربى دمرت فجر اليوم مخازن أسلحة للميليشيات شمال شرق العاصمة صنعاء خلال خمس غارات متتالية، أسفرت عن سلسلة تفجيرات شديدة هزت أرجاء العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى أن الطائرات استهدفت أيضا عدة مراكز وتجمعات للانقلابيين فى مدينة أرحب شمال العاصمة، مضيفة أن قصف شمل أيضا تعزيزات عسكرية وتجمعات للمتمردين بجنوب العاصمة صنعاء.

المصدر : مصر ناين