المكس يستضيف مباراة طنطا والمصرى

تلقى نادى طنطا برئاسة فايز عريبى فاكسا رسميا من اتحاد الكرة يؤكد فيه إقامة مباراة طنطا والمصرى والمقرر لها الرابع والعشرين من الشهر المقبل، باستاد المكس بمدينة الإسكندرية.



من جانبه قام فايز عريبى رئيس نادى طنطا بتكليف الدكتور ياسر المعداوى نائب مدير النادى بالتواصل مع ادارة حرس الحدود من أجل حجز استاد المكس للتدريب عليه قبل يومين من المباراة من أجل تعويد اللاعبين على أرضية الملعب قبل مباراة المصرى.



يذكر أن طنطا تلقى هزيمة بهدفين فى المقابل لاشىء فى مباراته الأخيرة بالدورى أمام بتروجت فيما هزم المصرى بأربعة أهداف فى المقابل هدفين أمام مصر المقاصة فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى.

المصدر : مصر ناين