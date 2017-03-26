نتنياهو نأمل فى تحقيق تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حول الاستيطان

أعلن رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ى بنيامين نتنياهو، عن أمله فى أن تتمخض المحادثات بين الكيان الصهيونى والولايات المتحدة قريبا عن تفاهمات فى قضية البناء بالمستوطنات.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأحد، فى تعقيب منه على انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين الطاقم الالكيان الصهيونى ى والأمريكى والتى انتهت أول أمس بقلق أمريكى حول استمرار الاستيطان.

وكان يؤاف هوروفيتس رئيس الطاقم الالكيان الصهيونى ى فى المحادثات التى جرت فى واشنطن بين الطاقمين الالكيان الصهيونى ى والأمريكى بشأن بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أن الكيان الصهيونى ستتبنى سياسة استيطانية تأخذ قلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعين الاعتبار.

وذكر راديو “صوت الكيان الصهيونى ” أن هوروفيش رد على تصريحات مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأفى منتصف جيسون غرينبلات التى تحدث فيها عن قلق ترامب إزاء التأثير السلبى للنشاطات الاستيطانية الالكيان الصهيونى ية على التقدم فى مسيرة السلام.

وأعلن البيت الأبيض الأمريكى أنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات مدققة بين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيونى حول مسألة البناء فى المستوطنات وإنما تم الأستقرار على مبادئ سنةة لتجاوز الخلافات فى الأراء حول هذا الموضوع.

يذكر أن التلفزيون الالكيان الصهيونى ى نشر تقرير زعم فيه موافقة الإدارة الأمريكية على بناء مستوطنة بديلة لمستوطنة عمونا فى الضفة الغربية والتى تم إخلاءها الشهر قبل الماضى، بينما لم تنفى أو تؤكد النظام الالكيان الصهيونى ية التقرير.

المصدر : مصر ناين