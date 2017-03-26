ناشئ الإسماعيلى يظهر فى الأهلى ويلتقط صوراً مع متعب فى التتش

ظهر فاروق حسين الشهير بـ”شوكة” ناشئ النادى الإسماعيلى مواليد 2001، بمقر النادى الأهلى بالجزيرة خلال الساعات الماضية، على الرغم من تلقى اللاعب عرضاً جدياً من الزمالك للرحيل إليه فضلاً عن امتلاكه عرضاً من أحد الأندية القطرية.

وكانت إدارة الاسماعيلى قد أعلنت فى وقت سابق أنه لا نية بالتفريط فى إسلام حسين “شوكة” المنضم حديثاً من جولدى، فى ظل الرغبة فى تدعيم قطاع الناشئين بالمواهب، وليست فى تفريغه، وما يقتضى رفض أية عروض لشراء اللاعب.

والتقط اللاعب الشاب أعدادا من الصور التذكارية داخل ملعب التتش قبل مغادرته القلعة الحمراء أحدهم كانت مع عماد متعب نجم هجوم الأهلى.

المصدر : مصر ناين