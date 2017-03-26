بالصور مهرجان الرقص لسكان أمريكا الأصليين بولاية كولورادو الأمريكية

يشارك الآلاف من الأشخاص فى مهرجان الرقص لسكان أمريكا الأصليين بولاية كولورادو الأمريكية اليوم الأحد، حيث يجذب هذا المهرجان ما يقرب من 55 ألف مشارك ، خاصة من الراقصين والطبالين والباعه, ويضم هذا المهرجان ما يقرب من 95 دولة خلال هذه الاحتفالية.



احتفالية الرقص بولاية كولورادو الأمريكية



احتفالية مهرجان الرقص لسكان أمريكا الأصليين



احتفالية



استعداد المشاركين



الاستعداد للاحتفالية



جانب من الاحتفال



جانب من الاستعداد للاحتفالية



ملابس للاستعداد للاحتفالية



مهرجان الرقص لسكان أمريكا الأصليين بولاية كولورادو الأمريكية



مهرجان الرقص لسكان أمريكا الأصليين بولاية كولورادو

المصدر : مصر ناين