بالصور وقفة لأهالى مركز ناصر ببنى سويف اعتراضا على نقل رئيس

نظم أهالى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وقفة أمام الوحدة المحلية لمدينة ناصر اعتراضاً على نقل محمد بكرى رئيس المدينة، بعد تردد شائعات عن تعيين شقيق عضو مجلس نواب بمحافظة الفيوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإبقاء على رئيس المدينة منها “لا لرحيل بكرى، ولا لنقل محمد بكرى من ناصر”.

كما شارك موظفو الوحدة المحلية الأهالى فى الوقفة الاحتجاجية، مرددين هتافات مؤيدة لرئيس المدينة، ومطالبين محافظ بنى سويف بالإبقاء على رئيس المدينة.



الأهالى يتظاهرون للإبقاء على رئيس المدينة



جانب من وقفة أهالى مدينة ناصر



وقفة احتجاجية ببنى سويف



وقفة احتجاجية للأهالى

المصدر : مصر ناين