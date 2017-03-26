إسبانيا تعتقل عصابة لتهريبهم دواء مخدر يسبب هلوسة وبيعه فى المغرب

اصدر موقع “الفارو دى سبتة” الإسبانى، إن الواجبة الإسبانية اعتقلت عصابة مكونة من 15 شخصا، كانت تعمل على تزوير الوصفات الطبية، وتقوم بشراء دواء مخدر من صيدليات بإسبانيا لتقوم ببيعه فى السوق السوداء بالمغرب، ويتم استعماله كمخدر خاصة إذا تم تناوله مع الحشيش.

وأشار الموقع إلى أن هذا الدواء ينتمى إلى مجموعة من الأدوية معروفة باسم البنزوديازيبينات التى تحتوى على 2 مل من مادة كلونازيبام، وهى عنصر نشط للتهدئة ومزيلة للقلق، وإذا تم استخدام كمية كبيرة من هذا الدواء وخلطه مع الحشيش يسبب هلوسة وسلوك سيكوباتى خطير جدا وعدوانى للغاية.

وأظهر الموقع أن هذا الدواء لا يتم شراؤه إلا بعد تقديم وصفة طبية، وجراء ذلك فكان أفراد العصابة يقومون بتزوير وصفات طبية للحصول عليه وبيعه فى المغرب.

المصدر : مصر ناين