القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح نارى فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح نارى وطلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد سلطان مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود معلومات للرائد عبدالرؤوف شاهين رئيس مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام المتهم “ياسر. غ. ب” 39 سنة سنةل مقيم الكيلو 17دائرة مركز القنطرة غرب، مسجل شقى خطر فئة “ب” مخدرات، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية بتهمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف محل إقامة المتحرى عنه تمكن النقباء رامى الطحاوى ومحمد إدريس ومحمد أسعد معاونى المباحث من ضبطهحال استقلاله السيارة ملاكى “خاصته”، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن “بندقية خرطوش” وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ مالى 3660 جنيها، وهاتف محمول وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين