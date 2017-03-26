الجنايات تقضى بالسجن سنوات لمتهم وتبرئ شقيقه فى أحداث دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة المتهم أحمد محمد عبد المطلب بالسجن سبع سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، لما أسند إليه من حيازة سلاح نارى وذخيرة، وقررت مصادرة السلاح اللهيب ى، وألزمته بالمصاريف، وبراءته من باقى الاتهامات، وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث دار السلام”.

وقضت المحكمة، فى ذات السياق، ببراءة شقيقه خالد محمد عبد المطلب، من الاتهامات المسندة إليه .

كانت النيابة قد وجهت لكل من أحمد محمد عبدالمطلب، وشقيقه خالد محمد عبدالمطلب، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014، استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش، وقتلوا وشرعوا فى قتل أعداد من رجال الواجبة.

المصدر : مصر ناين