بالصور محافظ أسيوط حاوية لتجميع القمامة و تطوير موقف

أكدالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على إستخدام كافة الوسائل التى تدعم تحسين مستوى النظافة بكافة أنحاء المحافظة وذلك للحفاظ على المظهر السنة والحضارى الذي يليق بها مشيراً إلى العمل على القضاء على مشكلة القمامة بالحملات الدورية ورفع المخلفات من الشوارع ومناطق تجمعها بكافة أحياء ومراكز المحافظة.

وأظهر محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم ،فى بيان له اليوم ، إنه تم إتخاذ كافة التدابير التى تدعم تطوير منظومة النظافة بالمركز حيث تم وضع 13حاوية قمامة بمناطق تجمعات القمامة بشوارع المدينة مضيفاً إنه تم كسح غرف الصرف بمنطقة الشبه ث بالغنايم بحرى كما تم رفع القمامة بكافة أنحاء مركز الغنايم والقرى الشوفة لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تمت معاينة الأعمال المطلوبة لتطوير موقف الغنايم/القاهرة لافتاً إلى ترميم ودهان المظلات وتوصيل والوزارة والإنارة اللازمة فضلاً عن إنشاء 3 مظلات جديدة وكشك خرساني ومباني لعمال الموقف بالإضافة إلى ترميم السور بالكامل وإستكمال إنشاء الباكيات ووضع لافتة إرشادية للموقف.

ومن جانب آخر ترأسالباشمهندس محمد عبدالجليل سكرتير سنة محافظة أسيوط الإجتماع الدوري للجنة التنسيقية للسكان بمحافظة أسيوط لمناقشة ما تم تنفيذه من توصيات المجلس الإقليمى السابق وعرض ما تم تنفيذه من الخطة (يوليو/ديسمبر) 2016م ؛ وذلك بحضور محمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط ومقرر اللجنة وبعضوية مدير سنة تنظيم الأسرة ومدير سنة مركز المعلومات بالمحافظة ومدير تنظيم الأسرة بالتأمين الصحي ومدير مركز إعلام أسيوط ومدير جمعية تنظيم الأسرة بأسيوط ومدير الوعظ والإرشاد بالأوقاف ومدير إدارة التخطيط بالشئون الإجتماعية.

وأكد السكرتير السنة على تنفيذ التوصيات التي يتم إتخاذها خلال الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة ومناقشة المشكلات التي تواجه تنفيذ الأنشطة والتوصيات وإقتراح أفضل أساليب لحل هذه المشكلات.

وأظهر محمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة أن اللجنة تتولى مهام التنسيق بين الجهات السنةلة في مجال الأنشطة السكانية لتحقيق التكامل والتعاون بينهم ومشوفة مراكز تنظيم الاسرة وأنشطة التوعية والتدريب والمشروعات المرتبطة بالزيادة السكانية ومناقشة معدلات الزيادة السكانية للمحافظة وإتخاذ الإجراءات التى تسهم في الحد من هذه الزيادة ومناقشة تقارير الإنجاز فى مجال السكان.

وفى ختام الإجتماع أوصت اللجنة بأعداد من التوصيات تشمل الإلتزام بتنفيذ توصيات المجلس الإقليمى للسكان السابق وإضافة خدمات تنظيم الأسرة إلى القوافل المنفذه بمعرفة التأمين الصحى وضرورة توفير أطباء وممرضات إلى جمعية تنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية السنةلة فى مجال السكان لما لها من دور فى المجتمع وتنفيذ قوافل تنظيم الأسرة فى القرى ذات النشاط الضعيف بالمحافظة.

كما كثفت محافظة أسيوط حملات الإزالة على الأبنية المخالفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة بناءاً على تعليماتالباشمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي شدد على رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ حملات يومية ومتواصلة لإزالة المباني المقامة دون ترخيص والتصدي للمخالفين بكل قوة وإتخاذ إجراءات رادعة حيال أصحابها.

واصدر ت منار كامل رئيس حي شرق أسيوط أن المباني التي تمت إزالتها تقع بشارع العادلي بمنطقة فريال على مساحة 400م بحي شرق بالتنسيق مع الجهات التأمينية لافتة إلى أن الأرض بها نزاع قضائي وتم الاستيلاء عليها دون وجه حق مشيرة إلى التعاون بين المؤسسات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة مخالفات البناء وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم محذرة من التسنةل مع أي عقارات أو وحدات سكنية بالبيع أو الشراء أو التأجير قبل مراجعة ملفاتها وأوضاعها القانونية.

ومن جانبه أكدالباشمهندس محمد عبدالجليل سكرتير سنة محافظة أسيوط أهمية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية تأمين أسيوط والجهات المعنية وقطع جميع المرافق عن العقارات المخالفة وغير المرخصة سواء كهرباء أو مياه أو غاز مشيراً إلى العمل على مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد أرواح المواطنين وتشكل ضغط على شبكات البنية التحتية والمرافق السنةة.

كما اصدر محافظ أسيوط أن التغطية التأمينية خلال شهر بلغت 3 آلاف و728 سنةل بالإضافة إلى صرف 838حالة معاش وذلك من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق السنةلين بالقطاع السنة والخاص بأسيوط مؤكداً العمل على تنفيذ خطة الدولة في توسيع مظلة التأمينات الإجتماعية طبقاً للقانون.

وأظهر سعد حامد الصايغ مدير سنة منطقة أسيوط للتأمينات الاجتماعية إنه تم التأمين على 1972سنةل طبقاً لقانون 79 لسنة 1975 ؛ منهم 679 سنةل قطاع خاص نمطي و123 سنةل مقاولات و935 سنةل سيارات (سائقون) وسنةلين قطاع سنة بالإضافة إلي التأمين علي 233 سنةل مخابز.

وأضاف الصايغ انه تم التأمين على 690 صاحب عمل طبقاً لقانون 108 لسنة 1976 وتم اشتراك 514 حالة كعمالة غير منتظمة وفقا لقانون 112 لسنة 1980م لافتاً إلى صرف 366 حالة معاش و80 حالة كتعويض دفعة واحدة طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 مضيفا إنه تم صرف 472 حالة معاش وفقاً للقانون 112 لسنة 1980 خلال شهر واحد.

وأكد مدير المنطقة على أن تلك المعاشات سيتم صرفها من خلال منافذ الصرف الشوفة للهيئة القومية والمنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة تسهيلاً على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المالية وحماية لحقوق السنةلين بالقطاع الخاص والسنة من خلال التأمين عليهم وعلى المنشآت التي يعملون بها.



إزالة مباني مخالفة بحي شرق أسيوط



إزالة مباني مخالفة بحي شرق أسيوط



إزالة مباني مخالفة بحي شرق أسيوط



إزالة مباني مخالفة بحي شرق أسيوط



إزالة مباني مخالفة بحي شرق أسيوط



إزالة مباني مخالفة بحي شرق أسيوط



حملة نظافة بالغنايم



حملة نظافة بالغنايم





المصدر : مصر ناين