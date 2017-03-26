ارتفاع ضحايا انفجار فى مبنى شمال الصين إلى قتلى

زادت حصيلة ضحايا التفجير القوى الذى وقع فى مبنى سكنى متأعداد الطوابق بشمالى الصين امس إلى خمسة قتلى بعد أن عثر رجال الإنقاذ على جثتين جديدتين خلال عمليات الكشف تحت أنقاض المبنى اليوم الأحد.

وفى مؤتمر صحفى عقدته السلطات المحلية تم اعلان انتهاء عمليات الكشف عن أى ناجين أو ضحايا بموقع التفجير.

كان التفجير القوى الذى وقع بالمبنى السكنى متأعداد الطوابق امس اسفر عن اصابة 25 شخصا وتضرر 83 منزلا، وفقا لما ذكرته النظام المحلية لمدينة باوتو فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

واصدر المسئولون فى بيان رسمى انهم اضطروا فى وقت متأخر من ليل امس لإجلاء 259 شخصا ممن تأثرت منازلهم بالتفجير حفاظا على سلامتهم.

واضافوا أن حالة جميع المصابين مستقرة وان كان اربعة منهم يعانون من اصابات خطيرة وان فرق الطاقة والمياه ومكافحة الحرائق وسلامة العمل والبيئة تعمل بكل جهد لضمان أن التفجير لن يؤدى إلى كوارث ثانوية.

كان التفجير وقع فى وقت مبكر من بعد ظهر امس السبت، فى حوالى الساعة الثانية بتوقيت بكين، ومن شدته تسبب فى انهيار بعض من المبنى.وأشارت تقارير سابقة إلى أنه ربما يكون حدث نتيجة تسرب للغاز الطبيعى، ولكن النظام اصدر ت أن القضية الى أن الأن ت قيد التحقيق.

المصدر : مصر ناين