أحمد حمودى جاهز لقيادة الأهلى أمام الداخلية

أكد خالد محمود طبيب الأهلى أن أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق جاهزًا، لمواجهة الداخلية فى الدورى السنة والمقرر اقامتها يوم 1 إبريل المقبل.

واصدر طبيب الأهلى إن اللاعب تعافى تمامًا من إصابة العضلة الخلفية، والتى لحقت به مؤخرًا، وأنه يعانى فقط حاليًا من إجهاد عضلى، مشددًا على أنه سينتظم فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلى يعانى من أعداد كبير من الإصابات على مستوى الهجوم أبرزها حسام غالى وأجايى ومؤمن زكريا ووليد سليمان.

المصدر : مصر ناين