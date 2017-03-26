بالصور أم أحد شهداء بورسعيد ترتدى الأبيض فى جنازة الشهيد أبو

حرصت والدة الشهيد المجند حسين حافظ أحد أبناء محافظة بورسعيد الأبرار الذى كان قد استشهد هو وأحد ضباط الجيش ومجندين آخرين فى مدينة رفح، إثر تفجير إرهابى استهدف مدرعته فى يوليو 2015، على الحضور لأداء صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطنى المجند محمود محسن أبو جمرة الذى استشهد أمس فى مدينة العريش بشمال سيناء وهى ترتدى الملابس البيضاء.

انتابت والدة الشهيد حسين حافظ حالة من البكاء أثناء تقديمها العزاء لوالدة الشهيد “أبو جمرة” التى كانت فى حالة من الانهيار التام خلال تواجدها بمسجد لطفى شبارة قبل تشييع جثمان نجلها إلى مثواه الأخير.

كان قد وصل جثمان الشهيد محمود أبو جمرة ذو الـ22 سنةا والذى استشهد أمس بشمال سيناء فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة محافظ بو رسعيد، ومدير التأمين، وقيادات تنفيذية وعسكرية، وأعلنت محافظة بورسعيد، وكلية بورسعيد، ومديرية التأمين، عن نعيها شهيد بورسعيد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



أم أحد الشهداء بالملابس البيضاء



أم الشهيد حافظ في المسجد بالملابس البيضاء



أم الشهيد حسين حافظ بالملابس البيضاء



أم شهيد ترتدى الأبيض في جنازة الشهيد أبو جمرة

المصدر : مصر ناين