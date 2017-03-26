أسطورة ليفربول معروض على الزمالك والأبيض يتحفظ

تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك، السيرة الذاتية للفنلندى سامى هيبيا أسطورة نادى ليفربول الأسبق والمدرب السابق لنادى ليفركوزن الألمانى، لتولى تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة خلفا لمحمد حلمى.

وتحفظ مسئولو نادى الزمالك على تولى هيبيا المسئولية الفنية لفريق الكرة، نظرا لصغر سنه، حيث يبلغ 44 سنةا فقط، ولم يخض العديد من التجارب التدريبية بعد اعتزاله كرة القدم لتنخفض أسهمه بشدة.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رحيل محمد حلمى عن القيادة الفنية للفريق الأبيض والكشف عن مدير فنى أجنبى لخلافته ويعد الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى هو المرشح الأقرب لشغل هذا المنصب بخلاف الثنائى البرتغالى اجستو انسيو وسابينتو.

المصدر : مصر ناين