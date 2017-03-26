الأمن العام ينفذ ألف حكم فى ساعة

واصل قطاع التأمين السنة باشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، حملاته التأمينية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة اللهيب ية، وإحكام السيطرة التأمينية، ونجح فى تنفيذ 29 ألف حكم فى 24 ساعة.

ونجحت جهود المؤسسات التأمينية بمختلف مديريات التأمين خلال 24 ساعة في ضبط 165 قضية مخدرات، و38 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متصنف ة، و3 سيارات و4 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 29600 حكم قضائى متصنف .

المصدر : مصر ناين