الشرطة البريطانية إغلاق مناطق فى لندن بسبب الإشتباه فى عبوتين

أغلقت الواجبة البريطانية اليوم الأحد، بعضا من المناطق فى العاصمة لندن، بعد تقارير عن عبوتين مشتبه فيهما.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن الواجبة البريطانية قولها “إن التأهب التأمينى لا يزال ساريا فى منطقة باربيكان، حيث أغلقت إدارة النقل محطة المترو بها الى أن إشعار آخر”.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة فى حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الإرهابى الذى وقع الأربعاء الماضى فى مدينة وستمينستر، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات.

المصدر : مصر ناين