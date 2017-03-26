القبض على عامل هارب من حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالإشتراك مع ضباط مباحث مباحث تنفيذ الأحكام على سنةل هارب من 80 حكما قضائيا بلغ إجمالى العقوبة 33 سنة فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية إخطارا اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالقبض على المتهم ” نبيل .ع .ا ” 35سنة سنةل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى 80 حكما قضائيا بتهم “تبديد ” بلغ إجمالى العقوبة فيها 33سنة، أولهم قضية المقضى فيها بالحبس سنة، وآخرها لقضية بتهمة ” تبديد ” المقضى فيها بالحبس سنة.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة السنةة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المصدر : مصر ناين