أحمد أحمد يصل مقر الكاف لأول مرة منذ فوزه بالرئاسة

وصل المدغشقرى أحمد أحمد رئيس الكاف الجديد إلى مقر الكاف بمدينة السادس من أكتوبر، لأول مرة منذ فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الانتخابات التى جرت مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

جدير بالذكر أن أحمد أحمد فاز برئاسة الكاف متفوقا على الكاميرونى عيسى حياتو، والذى استمر على رئاسة الكاف لمدة 29 سنةا.

جدير بالذكر أن هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وأعداد من أعضاء مجلس الإدارة، كانوا فى استقبال أحمد أحمد بمطار القاهرة بعد وصوله للقاهرة.

المصدر : مصر ناين