أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس يطالبون ترامب بالكشف عن قائمة زوار البيت الأبيض

اصدر ت صحيفة “يو إس إيه توداى” الأمريكية عن مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس يتقدمون بمشروع قانون يطلب نشر قائمة بزائرى البيت الأبيض، وهو أمر كانت تفعله إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بانتظام، لكنه انتهى مع تولى دونالد ترامب الحكم.

ويتطلب القانون المطروح الكشف أيضا عن قائمة الزائرين فى الأماكن الأخرى التى يقوم فيها الرئيس بإجراء عمل شبه منتج “مار إيه لاجو” الشهير فى فلوريدا والذى أصبح يطلق عليه مؤخرا “البيت الأبيض الجنوبى”.

وتقدم كل من السيناتور توم أودال وشيلدون وايتهاوس وتوم كاربر والنائب مايك كوسلى بمشروع القانون الذى جاء بعدما أمضى الرئيس خمس عطلات أسبوعية فى “مار إيه لاجو” منذ تنصيبه رئيسا.

واصدر السيناتور أدوال فى بيان، إنه برفض الكشف عن سجل زوار البيت الأبيض، فإن الرئيس ترامب يثبت المخاوف المنتشرة بشأن من ربما يكون له نفوذ فى إدارته، مضيفا أن الرئيس يجب أن أم ينهى نهج إدارته المزعج فى رفض الكشف عن المعلومات، وأن يعيد السياسة السابقة بنشر سجل زائرى البيت الأبيض. وتطرق قرار الرئيس غير المسبوق بإجراء عمل رسمى فى أملاكه الخاصة، فإن إدارة ترامب أمامها التزام بأن تكشف عن قوائم الزوار فى أماكن شبه برج ترامب ومار إيه لاجو.

واستبعدت صحيفة “يو إس إيه توداى” أن يتم الموافقة على هذا القانون فى ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

المصدر : مصر ناين