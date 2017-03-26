رسميا تامر حسنى نجم مهرجان موازين ليلة مايو

انضم رسميا النجم تامر حسنى إلى مهرجان موازين الدولى “مغرب الثقافات” فى دورته المقبلة “16”، ويغنى تامر فى حفل غنائى كبير ليلة 18 مايو المقبل على مسرح النهضة، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يفتتح المهرجان رسميا فى 12 مايو وينتهى فى 20 من نفس الشهر.

كان “اليوم السابع” قد انفرد بمشاركة النجم المصرى تامر حسنى فى دورة مهرجان “موازين” الدولى هذا السنة قبل الإعلان عن ذلك رسميا، وذلك رغم عدم الإفصاح وقتها عن نجوم مهرجان الدورة المقبلة، حيث كانت آخر مشاركة للنجم تامر حسنى فى “موازين” سنة 2013 وأحيا تامر وقتها حفلا جماهيريا كبيرا سجل الأعلى حضورا، وهى عادة حفلات النجم المصرى دائما خاصة فى المغرب التى يملك فيها شعبية وجماهيرية كبيرة.

المصدر : مصر ناين