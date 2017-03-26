الدراجات يعرض صور الكشف الطبى لإسلام ناصر خلال المؤتمر الصحفى

بدأ المؤتمر الصحفى الذى عقده اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام، لشرح ملابسات وفاة اللاعب إسلام ناصر بدقيقة حداد وقراءة الفاتحة، بحضور أصدقاء وأهالى اللاعب الذين يرتدون تى شيرتات مكتوب عليها “فى جنة الخلد يا إسلام”.

وقام مسئولو اتحاد الدراجات بعرض صور الكشف الطبى للاعب، الذى يؤكد سلامته، فى ظل مغادرة والده وشقيقه لقاعة المؤتمر.

واصدر وجيه عزام، إن اللاعب انضم سنة 2013 للمنتخب وتم عمل فحص وكشف طبى لجميع اللاعبين فى مستشفى الطب الرياضى، وكانت النتائج الخاصة به لائق للانضمام.

وأضاف عزام أن اللاعب حدثت له وعكة صحية خلال معسكر بسويسرا، وتم عمل فحص أكد عن سلامة اللاعب أنه طبيعى وكل شىء معدلاته طبيعية كما جاء فى التقرير، إلا أن الأمر متروك للأطباء فى مصر لتحديد مشاركته من عدمها.

وشوف عزام أنه خلال سبتمبر 2015 تم قام بفتح باب التسجيل للاعبين وحضر اللاعب ومعه فحوصات طبية وفى شهر ديسمبر بنفس السنة، أكد كبير أطباء كهرباء القلب فى مصر، أن الاختبار سلبى أى أن اللاعب سليم ولا مانع من ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أنه فى أبريل 2016 دخل مستشفى قوات مسلحة بشرم الشيخ، ل تجمع دموى فى المخ وخرج بعد الشفاء منها، وقررنا عدم مشاركته حرصا على سلامته ولحين الاطمئنان على صحته.

وأشار عزام أنه تم عرضه على أطباء آخرين أكدوا أنه يعانى من جلطة صغيرة بالمخ ولا مانع من ممارسة الرياضة.

وأظهر عزام أنه فى أكتوبر 2016 تقدم نادى الطلائع بفحوصات طبية لتسجيل اللاعب، وجاء فيها أنه سليم ولا مانع من ممارسة الرياضة فتم الموافقة على مشاركته فى البطولات، حيث شارك فى بطولة أفريقيا بالأقصر وحصد أعداد من الميداليات.

واستكمل عزام حديثه أن اللاعبين على مستوى العالم يخوضون منافسات دراجات الطريق ودراجات المضمار شبه اللاعب العالمى فى الدراجات برادلى وفى مصر ابتسام زايد، مؤكدا أن إسلام انضم لفريق المحترفين vib بالبحرين، ووقتها تم عمل فحص فنى استغرق 5 ساعات متواصلة متسائلا كيف سيشارك فى هذا الفريق وهو مريض، مضيفا أن اللاعب خضع لجميع الفحوصات والاختبارات البدنية وبناء عليه تم انضمامه لصفوف الفريق المحترف.



أصدقاء إسلام ناصر



تقرير اللاعب 1



جانب من التقرير الطبى للاعب



جانب من شهادات الاطباء



شرح الحالة الصحية للاعب

المصدر : مصر ناين