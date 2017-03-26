إيداع أحداث فى دور رعاية لاستدراجهم طفلا وهتك عرضه بالمنصورة

قررت نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى السنة لنيابات جنوب الدقهلية، إيداع ثلاثة أطفال بمؤسسة رعاية الأحداث بعد اتهامهم باستدراج طفل وهتك عرضه والشروع فى اغتصابه.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير تأمين الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد سيد خشبة، مفتش مباحث مركز المنصورة، بقيام ثلاثة أطفال بقرية ميت خميس الشوفة لدائرة المركز باستدراج طفل 10 سنوات لإحدى المناطق النائية بالقرية وقاموا بهتك عرضه.

وعلى الفور، أمر الرائد رامى الطنطاوى، رئيس مباحث المركز، بتشكيل فريق كشف لضبط المتهمين، وتم ضبط “م. ا” 13 سنة و”ا. و” 14 سنة، و”ع. ا” 12 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة السنةة التى أمرت بحبس المتهمين بإحدى دور الرعاية، وقررت عرض الطفل على الطب الشرعى لبيان حالته.

المصدر : مصر ناين