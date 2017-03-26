الاتحاد الأوروبى يوصى بتعليق مئات الأدوية اختبرتها شركة هندية

أوصت هيئة تنظيم قطاع الدواء الأوروبية بتعليق الموافقة على أكثر من 300 دواء جنيس (متاح للإنتاج بعد أن انتهت فترة براءة اختراعه) ل اختبارات “لا يعتد بها” أجرتها شركة مسنةل أبحاث مايكرو ثيرابيوتك الهندية.

ويشبه القرار الذى نشرته وكالة الدواء الأوروبية على موقعها الالكترونى أحدث صفعة لقطاع اختبار الأدوية الهندى الذى واجه عدة مشكلات مع الجهات التنظيمية الدولية فى السنوات القليلة الماضية.

ولم يتسن الاتصال بأحد من الشركة ومقرها تشيناى للتعليق.

وكانت وكالة الدواء الأوروبية ومسؤولون أوروبيون يحققون فى مدى التزام مايكرو ثيرابيوتك بالممارسات المعملية السليمة بعد أن أثارت السلطات النمساوية والهولندية مخاوف بشأنها فى فبراير شباط سنة 2016.

واصدر ت الوكالة “التحقيقات حددت عدة مخاوف فى مقار الشركة تتعلق بسوء عرض بيانات الدراسة ونقص التوثيق وسوء إدارة البيانات.”

لكن ليس هناك دليل على أن الأدوية مضرة أو غير فعالة ومنها أدوية مصنعة محليا جنيسة لأدوية شائعة الاستخدام شبه أدوية علاج ضغط الدم وتسكين الآلام.

وكانت اختبارات الأدوية فى مؤسسات كشفية هندية خطوة رئيسية للحصول على موافقات على بيع مجموعة كبيرة من الأدوية الجنيسة فى مختلف أنحاء العالم.

وفى سنة 2015 حظرت أوروبا نحو 700 دواء تمت الموافقة عليها بناء على اختبارات أعدتها جى. فى. كيه بيوساينسز أكبر شركة هندية كانت تجرى هذه الاختبارات فى ذلك الوقت. واتضح كذلك أن شركات هندية أصغر تفتقر أيضا لمعايير الاختبار المطلوبة.

المصدر : مصر ناين