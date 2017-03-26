إيران تعليقا على مجزرة الموصل قتل الأبرياء منهج جيش أمريكا فى المنطقة

اصدر أمين المجلس الأعلى للتأمين القومى الإيرانى على شمخانى، تعليقا على مجزرة الموصل، إن قتل المدنيين الأبرياء بذريعة مكافحة الإرهاب تحول إلى منهج للجيش الأمريكى فى المنطقة، مؤكدا ضرورة البت الفورى فى هذا الموضوع فى محاكم عادلة.

ووفقا لوكالة فارس، أكد شمخانى على وجود تعمد فى هذا العمل الإجرامى، مشيرا إلى الغارة الجوية الأمريكية فى غرب الموصل والتى أسفرت عن مصرع العشرات من المدنيين.

وأضاف المسئول الإيرانى أن جريمة الحرب هذه مماثلة لممارسات داعش الارهابيه وسائر الجماعات الإرهابية فى استهداف المدنيين الأبرياء.

وقدم شمخانى تعازيه للنظام والشعب العراقى بهذا الحادث المؤسف قائلا: العقبات المتتالية التى توضع أمام مسار مكافحة الإرهاب وما تقدمه أمريكا وحلفائها الإقليميين من دعم مالى ولوجستى للجماعات الإرهابية ستبقى فى ذاكرة الشعوب وستزيد ملفات صناع داعش الارهابيه سوادا.

واصدر أمين المجلس الأعلى للتأمين القومى الإيرانى، إن أى عمليات عسكرية واستهداف للإرهابيين فى أراضى العراق وسوريا يجب أن تتم بناء على تصريح رسمى من هذين البلدين، وعلى مجلس التأمين الدولى أن يذكر الحكومات التى تعتبر نفسها فوق الأمم المتحدة، احترام وحدة الأراضى والسيادة الوطنية للدول.