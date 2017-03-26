مكافحة المخدرات تضبط تجار قبل ترويجهم كيلو بانجو وحشيش بالقاهرة

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على كلا من “وليد م م” 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 5374 لسنة 2016 م الجمالية “مخدرات” والمحكوم عليه فى 3 حكم حبس جزئي “تبديد ، ضرب ، اتلاف ” بإجمالي حبس سنة ، و”مصطفي م ف” 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2850 لسنة 2012م الجمالية ” تبديد ” والمقضي فيها بالحبس 3 شهور، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة قسم واجبة منشأة ناصر مكانا لتجارتهم غير المشروعة.

وعلى الفور تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهما أثناء تواجدهما بمنطقة منشأة ناصر، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7.500 كيلو ومبلغ 7200 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط “محمدي أ ع ” 39 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 423 لسنة 2009م أكتوبر ” مخدرات “، والمحكوم عليه في 5 أحكام حبس جزئي ” تبديد، إيصال أمانة ” بإجمالي حبس 5 سنوات و5 شهور، أثناء تواجده بدائرة قسم واجبة مدينة نصر ثان، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام ، مبلغ مالي 250 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين