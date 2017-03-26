جامعة أسيوط تعلن فتح باب التسجيل للإلتحاق بجامعة الطفل

أعلنت الدكتورة ماجدة هاشم عميدة كلية رياض الأطفال بكلية أسيوط ،عن قام بفتح باب التسجيل للإلتحاق بأكاديمية الطفل ، اليوم الأحد ،وذلك الى أن إكتمال الأعداد المطلوب والذى يبلغ 200 طفل.

وقد أظهر ت عميدة كلية رياض الأطفال، ومنسق المشروع فى الكلية إمكانية التسجيل ،عبر موقع أكاديمية الكشف العلمى ،وذلك للأطفال من سن 9 إلى 15 سنة على الرابط التالى : www.asrt.sci.eg

وقد أضافت الدكتورة ماجدة هاشم ،أن كلية الطفل هو مشروع بكلية أسيوط وممول من أكاديمية الكشف العلمى ،وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية ،ويهدف إلى تنمية الإبداع الفكرى والفنى ،لدى الأطفال وذلك عبر مشاركتهم فى أعداد من الأنشطة المختلفة التى تنظمها الكلية .

المصدر : مصر ناين