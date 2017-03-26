من أصل وظائف ستختفى بفضل الروبوتات بحلول

أظهر الخبراء أن الآلات ستبدأ فى الانتشار بقوة خلال هذا السنة فى كثير من القطاعات، وسيؤثر هذا على الوظائف البشرية بشكل كبير، إذ كشفت دراسة حديثة نشرها موقع “تك تايمز” الأمريكى أن أربع من كل 10 وظائف على مستوى العالم سوف تختفى ل الآلات بحلول سنة 2021، وهذا ل أهمية الآلات والروبوتات فى العديد من المجالات شبه الهندسة والتصنيع والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية.

ووفقا للخبراء فى هذا المجال، فسيكون هناك تغيير واضح فى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وستظهر الآثار الرئيسية الأولى فى قطاعات شبه التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التأمينية والزراعة، ومن المتوقع أن بحلول سنة 2021، ستضيع 4 من كل 10 وظائف على مستوى العالم ل التشغيل الآلى.

وبرر الخبراء هذا التحول ل انخفاض مستوى المهارة والدقة والخبرة لدى العمال من البشر خاصة فى بعض الأمور التى تحتاج درجة أعلى من الكفاءة، وللتغلب على هذه التداعيات، تحتاج النظام إلى التركيز على إعادة القوى السنةلة إلى تولى وظائف جديدة ستظهر بعد التشغيل الآلى والروبوتات.

المصدر : مصر ناين