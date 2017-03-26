جامعة الزقازيق ‏تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية

اعتمد الدكتور خالد عبد البارى رئيس كلية الزقازيق نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية التى أجريت الخميس الماضى، وشارك فيها 30 طالبًا وطالبة يشبه ون مختلف الكليات.

واصدر بيان للكلية اليوم، إن قائمة الفائزين تضم الطالب محمود أحمد السيد سالم بكلية الطب البشرى بلقب الطالب المثالى، والطالبة مروة رمضان عبد اللطيف بكلية الطب البيطرى بلقب الطالبة المثالية ، وجاء فى المركز الثانى الطالب علاء طارق محمود بكلية التمريض، والطالبة سارة محمد بهاء الدين بكلية الصيدلة ، وجاء الطالب حازم محمد عبد المنعم بكلية التجارة ، والطالبة جهاد محمد الجندى بكلية التربية الصنف ية فى المركز الثالث.

وأضاف الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة، أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت فى عضويتها كل من الدكتور عادل عبد الله عميد كلية التربية، والدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة، والدكتورة إيمان الحارونى عميد كلية التربية الرياضية بنات السابق، والدكتور اشرف صابر وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سمير مدير سنة الإدارة السنةة لرعاية الطلاب، ومحمد متولى مدير إدارة النشاط الاجتماعى.

وأظهر نور الدين، أنه تم اختيار الطلاب الفائزين مـن بيـن المتقدمين للمسابقة بناءً على معايير أساسية هى التفوق العلمى وإجادة اللغات الأجنبية والمشاركة فى الأنشطة الطلابية والعلاقات الطيبة مع الأساتذة والزملاء والمعلومات السنةة.

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور خالد عبد البارى رئيس كلية الزقازيق فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم خلال زيارته لكلية.

واصدر عبد البارى خلال اللقاء، إن خمس كليات بالكلية حصلت على الاعتماد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للكليات ذات الأعداد الكبيرة، فهناك مشكلة تتعلق بأعداد أعضاء هيئة التدريس وسوف يتم التغلب عليها باعتماد برامج وبدأ هذا الاتجاه بكليتى التربية والتربية الصنف ية.

المصدر : مصر ناين