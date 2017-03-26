بالصور حملة مفاجئة للرقابة الإدارية على دور الإيواء بالبحيرة

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، منذ قليل، حملة تفتيشية مفاجئة على أعداد من دور الإيواء والأيتام، للوقوف على مدى تقديم الرعاية الاجتماعية، وكذلك مراجعة تراخيص الدور ومراقبة عمليات التبرعات الخاصة بها وتقديم الرعاية الطبية والبرامج الرياضية والتعليمية.

وتفقدت دار الإيواء الشوفة لجمعية تحسين الصحة بمدينة دمنهور ودار الأيتام للبنين البنات بمدينة كفر الدوار، وكذلك حضانات الإيواء الخاصة بالأطفال.

وقام وفد الرقابة الإدارية بمراقبة جودة الأغذية المقدمة ومستوى النظافة السنةة والشخصية، كما ناقش رجال الرقابة الإدارية النزلاء من الأيتام للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم الالان ة.

وشارك فى الحملة الدكتور حسنى البشبيشى وكيل وزارة التضامن، بالإضافة إلى مسئولى إدارات المؤسسات الاجتماعية والصحية وفريق التدخل السريع بمديرية التضامن.

رجال الرقابة الإدارية يشنون حملات مفاجئة على دور الأيتام بالبحيرة



مراجعة السجلات والنواحى المالية بدور الأيتام



جمعية تحسين الصحة الشوف لها دار للإيواء



مشوفة حالة النظافة بدار الأيتام بدمنهور



ضباط الرقابة الإدارية مع الأطفال بدور الإيواء



جانب من الحملة التفتيشية لرجال الرقابة الإدارية





المصدر : مصر ناين