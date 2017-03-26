إسرائيل تسطو على التراث وتعرض الخطايا احتفالاً بذكرى العندليب

فى إطار سياسة الكيان الصهيونى السنةة للسطو على التراث المصرى، يحى التلفزيون الالكيان الصهيونى ى باللغة العربية يوم الخميس المقبل ذكرى وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، حيث أعلنت القناة “33” أنها ستعرض أفلاما وبرامج خاصة لذكرى وفاة عبد الحليم حافظ.

واصدر ت القناة إنها ستحى الذكرى الـ 40 لوفاته بباقة من الأفلام والأغنيات الرومانسية له، لكونه من عظماء الغناء العربى والسينما المصرية فى كل العصور.

وشوفت أن أسلوبه فى الغناء مفعم بالعواطف وله معجبون كثيرون فى العالم العربى والعالم بأسره، وسيتم عرض فيلم ” الخطايا” بالإضافة إلى أغانى على مدار يومين هما الخميس والجمعة.

المصدر : مصر ناين