وكيل تعليم أسيوط التعليم الفنى أحد الأعمدة المضيئة بالمحافظة

أكد صلاح قام بفتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، أن التعليم الفنى أحد الأعمدة المضيئة بالمحافظة أسيوط ، ولا يزال عطاءه ممتد ، مضيفا أن الدورالذى يؤديه طلاب التعليم الفنى فى فعاليات مبادرة مدرستى مسئوليتى ، يأتى من إيمان المديرية بأهمية المبادرة والتي من شأنها حماية ممتلكات المدارس وإعادة تدوير التالف.

وأشار فى بيان صحفى إلى تقبل شراكة إتحاد شباب أسيوط لمبادرتها “مدرستى مسئوليتى ” ،لأنها جاءت إمتدادا لمبادرةمدرستى جميلة ونظيفة ” ،التى بدأها تعليم أسيوط بأسبوع الإنضباط المدرسى السنة الماضى .

وأكد بدوى دعمه لهذه المبادرة ،من خلال نشاطات طلاب التعليم الفنى ، وشرح المبادرة وتجاربها الناجحة وأرقام ونتائج وآلية العمل والفئة المستهدفة ،وأثرها على المجتمع ،للمساهمة في توعية الطلبة بأهمية الحفاظ على الممتلكات المدرسية، والتوعية بالحفاظ عليها.

كان قد شهد أمسالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط انطلاق فعاليات تدشين مبادرة ” مدرستى ..مسئوليتى ” ،والتى أطلقها إتحاد شباب أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لنظافة، وتجميل المدارس والبيئة المحيطة بها لخلق بيئة صحية لطلاب المدارس بمشاركة مديرية الثقافة ، وادارة شئون البيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية والمجلس القومى للمرأة ورؤساءالمراكز والاحياء.

المصدر : مصر ناين