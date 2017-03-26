نائب مدير وكالة الأمن القومى الأمريكية واشنطن بحاجة لوقف التدخل الروسى

دعا أرفع مسئول مدنى بوكالة التأمين القومى الأمريكية النظام الأمريكية إلى ضرورة وقف التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، واصدر إن واشنطن لا تعرف كيف تردع الروس من التدخل فى العمليات الديمقراطية ووقف تدخلهم فى الانتخابات سواء فى الولايات المتحدة أو أوروبا، واصفا ذلك بالمشكلة الملحة.

وتقول صحيفة “واشنطن بوست” إن وكالة التأمين القومى كانت من بين مؤسسات الاستخبارات الأمريكية التى خلصت إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أمر بالتأثير فى الحملة الانتخابية لسنة 2016 بتقويض الثقة فى الانتخابات والإضرار بهيلارى كلينتون والمساعدة على انتخاب المرشح دونالد ترامب.

واصدر نائب مدير الوكالة ريتشارد ليدجيت، الذى يتقاعد فى نهاية إبريل إن هذا يشبه تحدى لأساسات الديمقراطية الأمريكية. وأضاف قائلا: “إنها قداسة عملياتنا.. تقييم المرشحين والنظر إليهم وجمع معلومات دقيقة عنهم. جراء ذلك ، فإن فكرة أن هناك دولة أخرى تتدخل بهذا، تعد أمر كبير وشىء نحتاج لمعرفته. ومعرفة كيفية مواجهته وتحديد كيفية حدوث ذلك”.

المصدر : مصر ناين