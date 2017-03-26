ألف جنيه إيراد فيلم ميرفت أمين ممنوع الاقتراب أو التصوير

يشهد الفيلم السينمائى “ممصنف الاقتراب أو التصوير” بطولة النجمة ميرفت أمين، يسرا اللوزى، بيومى فؤاد، إخراج رومانى سعيد، إقبالًا ضعيفًا من قبل رواد السينما، حيث بلغت أرباحه ليلة أمس السبت 17 ألف جنيه فقط، لتصل إجمالى إيراداته بالكامل لـ 360 ألفا بعد 9 أيام عرض.

وربما تشهد دور العرض انتعاشة قوية مع بداية موسم الربيع الذى يشهد طرح عدة أفلام منها “يجعله سنةر” بطولة أحمد رزق، والمطربة الشعبية بوسى، إنتاج أحمد السبكى، إخراج شادى على، وأيضا فيلم “بنك الحظ” بطولة أكرم حسنى، محمد ممدوح، حسام داغر، إخراج أحمد الجندى.

فيلم “ممصنف الاقتراب أو التصوير”، تدور أحداثه فى اصدر ب اجتماعى كوميدى، حول عقار، به قسم واجبة، وتضطر النجمة ميرفت أمين، تبعا لسياق الأحداث، لرفع قضية ضد النظام لاسترداد المكان الذى يشغله القسم، والفيلم من تأليف وإخراج رومانى سعد.

المصدر : مصر ناين