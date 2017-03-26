أخيرا مايوكا يشارك مع الزمالك فى ودية البلاستيك

أعلن الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمى، تشكيلة الفريق الأبيض فى مباراة البلاستيك الودية، المقرر انطلاقها بعد قليل فى ملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وتواجد الزامبى إيمانويل مايوكا فى تشكيلة الزمالك الأساسية خلال ودية البلاستيك، بعدما تغيب عن المشاركة فى المباريات طوال الفترة الماضية.

وضمت تشكيلة الزمالك عمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمد ناصف ومحمود حمدى “الونش” وشوقى السعيد وحسنى قام بفتحى فى الدفاع، وصلاح ريكو ومحمود دونجا فى فى منتصف الملعب، ومحمد مسعد وشيكابالا ومايوكا وأحمد جعفر فى الهجوم.

المصدر : مصر ناين