بالصور سباق ليلة العمر بتايلاند و ألف دولار جائزة الوصول

شارك العشرات من العروس أمس السبت فى سباق يدعى ” سباق ليلة العمر” بتايلاند والتى قد حددت جائزته بقيمة 28 ألف دولار كجائزة للعروس التى تصل لخط النهاية. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للانباء.



الوصول لخط النهاية



جانب من السباق



جانب من المشاركة فى السباق



سباق ليلة العمر بتايلاند و 28 ألف دولار جائزة للعروس التى تصل لخط النهاية



سباق ليلة العمر بتايلاند



عريس وعروسته بعد المشاركة فى السباق



عريس وعروسته



عريس يحمل عروسته



مشاركة العروس فى السباق



ملامح التعب والإرهاق

المصدر : مصر ناين