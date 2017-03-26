الإسماعيلى يفاوض لاعب وسط طلائع الجيش الصاعد

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مع على محمد أحمد لاعب فى منتصف طلائع الجيش الصاعد، للانتاصدر إلى صفوفه خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة.

وينافس سموحة نظيره الإسماعيلى على ضم لاعب فى منتصف طلائع الجيش فى الصيف المقبل، بعدما قدم اللاعب مستويات عالية مع فريقه.

وكان طارق يحيى المدير الفنى للفريق العسكرى، قام بتصعيد اللاعب من فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية فى ظل اقتناعه بمستواه.

وينتظر اللاعب لنهاية الموسم لحسم موقفه من العروض التى تلقاها فى الفترة الماضية، خاصة وأنه ينتظر الحصول على فرصته مع الطلائع فى المباريات المقبلة.

المصدر : مصر ناين