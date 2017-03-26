انطلاق المؤتمر الأول رؤية مستقبلية لتحدي الاعاقة بجامعة المنيا

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى الأول لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتحدى الإعاقة” بكلية المنيا.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 26 إلى 27 مارس، بمشاركة الجامعات المصرية والجهات والمراكز الكشفية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان وذوى الاحتياجات الخاصة، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، تحت رعاية وزير التعليم العالى والكشف العلمى الدكتور خالد عاطف عبد الغفار واللواء عصام البديوى محافظ المنيا.

كما يرعى المؤتمر الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الكلية ، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر بحضور السفير ميرفت التلاوى والدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومى للإعاقة والدكتور ماهر محمود مستشار بوزارة التعليم العالى، مشبه ا عن وزارة التعليم العالى، والدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، ورئيسة لجنة الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة والنائبة فايزة محمود عضو لجنة الدفاع والتأمين القومى مشبه ة عن متحدى الإعاقة بمجلس النواب.

المصدر : مصر ناين