النيابة الادارية تعطل حضانة وغياب الأطباء بمستشفى بلطيم

انتهت معاينة النيابة الإدارية لمستشفى بلطيم المركزى إلى اكتشاف تعطل 19 حضانة وغياب الأطباء عن جلسات غسيل الكلى ومناظير غير مستخدمة وانصراف 43 موظف بدون أذن.

وتبين للنيابة بالاطلاع على دفتر الحضور والانصراف وتقرير البصمة أن ثلاث وأربعون من السنةلين بالمستشفى قد تركوا العمل بها دون إذن، كما تبين عدم حضور الدكتور “ع.ش” وانقطاع الدكتورة “م.أ” خلال الفترة من 18/3/2017 والى أن 22/3/2017.

وقد كشفت المعاينة عن تعطل 19 حضانة بقسم الأطفال بالمستشفى كما تبين أن شبكة الأكسجين معطلة ويتم تزويد الحالات بالأكسجين عن طريق اسطوانات الاكسجين.

كما كشفت المعاينة جود أعداد 9 أكياس دم فقط لاغير، ببنك الدموبمعاينة قسم الكلي بالمستشفى تبين عدم وجود أى طبيب بالقسم بالرغم من وجود حالات مرضية بها وتضرر المرضي المتواجدين بالقسم من عدم وجود طبيب كلي بالمستشفى.

وبالانتاصدر إلي قسم المناظير بالمستشفى تبين أنه يوجد عهدة المستشفى أعداد 7 مناظير وتبين أن بعض تلك المناظير لم تستخدم وأن المنظار الذي يتم استخدامه يوجد به بعض الأجزاء معطلة لم يتم اصلاحها.

ووجدت النيابة اثناء وجودها بالمستشفى كرتونة ملقاة خلف المبنى القديم أمام غرفة المستلزمات الطبية ، وبمناظرة محتوياتها ظاهرياً تبين أنها تحتوي على أعداد 402 جهاز طبي مما يستخدم في غطاء المحاليل الطبية للمرضي والمعروف باسم مؤسسات نقل المحاليل انتاج مايو لسنة 2012 ، وانتهاء الصلاحية إبريل لسنة 2017 وقد قامت النيابة بتحريزها.

المصدر : مصر ناين