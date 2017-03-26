لجنة لتسويق القمح بـ موقعاً فى مراكز بكفر الشيخ

اصدر الباشمهندس عبد الرافع عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه عقد اجتماع مع أعداد من المسئولين بمديرية الزراعة والتموين للإعداد لتسويق القمح واستقباله في 17 موقعاً” صوامع وشون بـ 10 مراكز إدارية بالمحافظة.

وأضاف عبد العظيم لـ”اليوم السابع” أن عملية استقبال القمح تبدأ يوم 15 أبريل القادم ، مؤكداً أن الوزارة حددت ثمن إردب القمح ب 555 جنيه لدرجة نقاوة 22 درجة وكلما زادت درجة النقاوة يزيد ثمن الأردب لكل نصف درجة نقاوة زيادة عن 22 درجة .

المصدر : مصر ناين