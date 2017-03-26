تجديد حبس خبير بوزارة العدل يوما لتقاضيه رشوة من صاحب شركة مقاولات

أمرت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس خبير بوزارة العدل 45 يوما، لتقاضيه رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه في اتهامه بتقاضي رشوة من صاحب شركة المقاولات بأحد نوادي مصر الجديدة.

وأشارت نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى أنها لم تتسلم تقرير خبراء الأصوات من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للوقوف على مدى تطابق تسجيلات الرقابة الإدارية مع صوت المتهم.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم خلال الأشهر الماضية بعد أن تلقت بلاغا من صاحب شركة مقاولات يفيد بطلب المتهم رشوة مالية قدرها 350 ألف جنيه، نظير إعداد تقرير لإحدي المديونيات، وتم ضبطه وبحوزته 100 ألف جنيه.

المصدر : مصر ناين