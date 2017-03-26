وزير التعليم العالى جامعة الإسكندرية تراث على لنا فى جميع المجالات

اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والكشف العلم، إن كلية الإسكندرية بمثابة تراث علمى كبير لنا فى جميع المجالات، لافتا إلى وأظهر أن الوزارة بها العديد من الخطط الاستراتيجية التى تساهم فى حل جميع المشكلات لدينا.

وأكد عبد الغفار فى كلمته، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس كلية الإسكندرية اليوم، على أهمية تطوير الكشف العلمى ودوره فى خدمة وحل جميع المشاكل الحياتية التى يواجها المجتمع، موجهًا بضرورة الاهتمام بقطاع الوافدين وقطاع البعثات، مؤكدا أهمية ان يكون للجامعات دور رئيسى تنموى فى المحافظات المتواجدة بها للمشاركة فى حل جميع التحديات التى تواجهها.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن الوزارة بصدد دراسة مشروع متكامل لنظام دخول الجامعات، وأنه تم التوجيه بأهمية أن يكون هناك تمثيل للجامعات الحكومية والخاصة لرعاية المؤتمرات المجتمعية خارج مصر، وأنه وجه رؤساء الجامعات بإعداد نشرة إلكترونية لتوزيعها على الدول العربية والأفريقية، وإستقطاب الطلاب الوافدين.

فيما أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على الدور الذى تقوم به الكلية فهى المرجعية الاستشارية لكل أعمال المحافظة وهى بيت الخبرة الأول التى تقديم كافة الاستشارات والحلول العلمية والعملية الفعالة لحل مشكلات الثغر، ونستطيع من خلالها الإرتقاء بالمحافظة و إستعادة مكانتها المرموقة كعروس للبحر الأبيض المتفى منتصف .

كما أكد سلطان على أهمية التعليم ودوره فى الرقى باﻷمم، وضرورة العمل على تطويره بما يتناسب مع تحدياتنا الحالية والمستقبلية بصورة تضعنا فى المنافسة مع كبرى الجامعات العالمية.

وشكر سلطان كلية الإسكندرية على الدور الخدمى والتنموى الذى تقوم به، مؤكدا على استمرار التعاون من أجل رفعة والارتقاء بمكانة محافظة الإسكندرية.

المصدر : مصر ناين