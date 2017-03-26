النيابه الإدارية بالغردقه تأمر بإبعاد مأمور ضرائب عن كافة الأعمال المالية

أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الادارية، قراراً صادرا من اللجنة القضائية للتأديب برئاسة المستشار إبراهيم عكاشة، نائب رئيس هيئة النيابة الإداريه بتأييد رأى النيابة بابعاد مأمور ضرائب عقارية عن كافة الأعمال المالية أو المتعلقة بالتسنةل مع الجمهور.

وكذلك مجازاته بخصم 55 يوم من راتبه وخصم 5 أيام من راتب رئيس المأمورية وذلك لقيام الأول بحصر عقار على الرغم من عدم صحة العقود الابتدائية له، وعدم الرجوع للمختصين بالوحدة المحلية بالغردقه للتأكد من صحتها، وأصطنع خطابات وهمية للتستر على قيامة بحصر تلك العقارات بالمخالفه للقانون والتعليمات.

كانت النيابة الإدارية بالغردقة قد انتهت من التحقيقات التى باشرها محمود عثمان وكيل النيابة باشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة التحقيق مع كل من ” م. ا. ع” مأمور ضرائب عقارية بمأمورية الضرائب العقارية بالغردقة وكذا رئيس المأمورية وذلك بشأن ما نسب للأول من قيامه بحصر عقار يخص المواطن “ا س” على الرغم من عدم صحة العقود الابتدائية المقدمه منه وعدم الرجوع للمختصين بالوحدة المحلية بالغردقة للتأكد من صحة تلك العقود المقدمة من بعض المواطنين.

كذلك قام باصطناع خطابات وهمية للتستر على قيامه بحصر تلك العقارات بالمخالفه للقانون والتعليمات، وأثبت على خلاف الحقيقة وجود عدادات كهرباء فى بعض العقارات.

كما انتهت النيابة إلى ثبوت المسئولية الإشرافية من قبل رئيس المأمورية وتم توقيع الجزاء عليه بخصم 5 أيام من راتبه.

المصدر : مصر ناين