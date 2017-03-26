صحيفة إسبانية مصر والصين تنقذان اللحوم البرازيلية ووقف استيرادها كان

اصدر ت صحيفة “الإكونوميستا” الإسبانية، إن مصر والصين وتشيلى تنقذ اللحوم البرازيلية، مشيرة إلى أن قرار حظر استيرادها كان مؤقتاً، وعادت مجدداً تلك البلدان لإعادة استيرادها من جديد.

وأظهر ت الصحيفة أن اللحوم البرازيلية تعود مجدداً بعد رفع الصين ومصر وتشيلى القيود المفروضة على وارداتها، وأعلن وزير الزراعة البرازيلى “بلايرو ماجى”، أن أعداداً من اﻷسواق قام بفتحت أبوابها مجدداً أمام اللحوم البرازيلية بشكل كامل، من بينها الصين وتشيلى ومصر.

وأشار إلى أن تعليق الحظر الذى تفرضه الصين على المنتجات البرازيلية سوف يبدأ بكره، الاثنين، باستثناء اللحوم المصنعة فى 21 محطة مازالت قيد التحقيق.

وأظهر ت الصحيفة، أن فضيحة فساد اللحوم البرازيلية أدت إلى فرض 25 بلدا قيودا على واراداتها، ما أدى إلى انخفاض صادرات اللحوم بنسبة 99.9% عن المتفى منتصف ، بعد تحقيق الواجبة البرازيلية فى تقارير حول تلقى مفتشين رشاوى للسماح ببيع لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا، موجها ضربة كبيرة للصناعات الزراعية فى البلاد، وتشبه اللحوم البرازيلية 20% من صادرات لحوم البقر العالمية، و400% من صادرات الدجاج.

وأضافت الصحيفة، أن الصين تعتبر أكبر سوق للحوم البرازيلية، حيث اشترت بحوالى 5.5 مليار دولار من لحوم البقر البرازيلية السنة الماضى، وفقاً لما ذكرته مجموعة أبيك المصدرة للحوم، وستتمكن 57 محطة لتصنيع اللحوم البرازيلية من إرسال بضائعها إلى الصين، كما فعلت قبل 19 مارس عندما توقفت الجمارك الصينية عن قبول جميع واردات اللحوم البرازيلية.