الجيش الليبى ينفى تواجد قوات روسية تقاتل على الأراضى الليبية

نفى الناطق الرسمى باسم القيادة السنةة للقوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى تواجد أى قوات روسية تقاتل على الأراضى الليبية.

واصدر مكتب الإعلام الشوف للمتحدث الرسمى باسم القيادة السنةة للجيش الليبى فى بيان صحفى مقتضب “لا صحة لوجود قوات روسية على الأراضى الليبية”.

وكان قائد القوات الأمريكية فى أفريقيا، “أفريكوم” توماس فالدهاوسر، قد أكد استمرار التنسيق مع نظام الوفاق الوطنى الليبية، لمشوفة ما تبقى من أعضاء تنظيم داعش الارهابيه الفارين من مدينة سرت، قائلا “هم مجموعات صغيرة، وأعدادهم مابين مائة إلى مائتى عنصر”.

وأضاف فالدهاوسر، فى تصريحات صحفية بوزارة الدفاع الأمريكية، نشرت بطرابلس أول أمس الجمعة، أن الحل العسكرى فى ليبيا خط أحمر، وعلى الفرقاء حل اختلافاتهم عن طريق الحوار، مشوفا ا نريد تشخيص المسألة فى حفتر والسراج، ولكن على من يشبه البرلمان، والجيش، ونظام الوفاق، الجلوس معا لحل اختلافاتهم.

وحول وجود أمريكيين فى ليبيا، اكتفى فالدهاوسر بالقول عندما تشن غارات جوية عالية الدقة فى مناطق سكنية، فلابد أن يكون لديك فرق محدودة على الأرض.

المصدر : مصر ناين