ننشر أسماء الشركات الأمريكية فى قائمة العقوبات الإيرانية

فرضت إيران عقوبات على 15 شركة أمريكية انتهكت حقوق الإنسان الدولية ابتداء من تاريخ 21 مارس بحسب لوكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا اصدر ت فيه “أن إيران ترد بالشبه وتفرض عقوبات على شركات أمريكية لديها دور فى جرائم الكيان الصهيونى ودعم الإرهاب والمشاركة فى قمع شعوب المنطقة”.

ويعتبر هذا القرار رمزيا لعدم وجود تسنةل بين هذه الشركات وإيران، بعد يومين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيرانى.

الشركات الأمريكية التى طالتها العقوبات الإيرانية:

شركة BENI Tal الأمريكية الخاصة بعمليات التأمين شركة United Technologies produces وباعت هذه الشركة مروحيات لك هاوك لالكيان الصهيونى شاركت فى قصف الأراضى الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين . شركة السلاح RAYTHEON شركة ITT Corporation للمعدات الحربية. شركة Re/Max Real Estate للمقاولات الأمريكية، لها أنشطة غير قانونية فى بيع وشراء الأملاك فى المستوطنات فى الأراضى المحتلة. شركة Oshkosh Corporation للمعدات الحربية. شركة الأسلحة Magnum Research Inc شركة Kahr Arms للأسلحة شركة M7 Aerospace شركة Military Armament Corporation شركة السلاح Lewis Machine and Tool Company شركة السلاح Daniel Defense شركة الأسلحة Bushmaster Firearms International تصنع أسلحة نارية . شركة صناعة الأسلحة O.F. Mossberg & Sons تنتج السلاح للجيش والتأمين الالكيان الصهيونى ى استخدمت لقمع تظاهرات الفلسطينيين المدنيين. شركة الأسلحة H-S Precision, Inc واشتركت فى نقل تكنولوجيا صنع السلاح إلى الكيان الصهيونى .

المصدر : مصر ناين