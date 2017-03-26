محافظ الدقهلية فى حفل نقابة التمريض جئتكم إحتراما وتقديرا

شهد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، احتفالية نقابة التمريض، بعيد الأم بنادي الحوار بالمنصورة .

وقد ألقى المحافظ كلمة اصدر فيها ” جئتكم لإحترامى وتقديرى لعملكم الذي من دونه لا تستقيم المنظومة الصحية، وأنني من خلالكم أبعث رسالة تقدير لهيئات التمريض في أنحاء مصر، ورسالة خاصة لكل أم وامرأة مصرية”.

وأشار المحافظ إلى أن التمريض يبدأ بكلمة طيبة نخفف بها عن مريض، وخدمة لائقة نبذل كل الجهود لتقديمها، مؤكدا أن المرأة داخل الأسرة نقطة إرتكاز يدور حولها الجميع ،وأنها قادرة على التميز بين الأمم بوعيها وعطائها.

وأضاف أنتم مفصل المنظومة الصحية ،ولابد أن يكون الجميع فريق عمل والتعاون والتكاتف والإخلاص أساس نجاح أي منظومة، ووجه لهيئة التمريض أنه يكفى معاناة المرضى فكونوا لهم راحة وعلاج فأنتم أصحاب مهنة راقية، وأعلم أنكم تبذلون جهدا وأريدكم نموذج يحتذى به.

كما أكد المحافظ على أنه لا يمكن تجزئة الخدمة الطبية بين طبيب وتمريض، فأنتم منظومة واحدة يكمل بعضها بعض، تواجهون مواقف واحدة ينصهر فيها الجميع، وحول أعداد من المطالب لهئية التمريض أجاب “أي شئ في إيدي أقدر أعمله لدعمكم هعمله ومش هتأخر“.

في ختام الحفل تم تقديم مصحف وشهادة تقدير تكريما للمحافظ، لجهوده ودعمه للمنظومة الصحية بنطاق المحافظة، كما قام المحافظ بتكريم أعداد من الأمهات المثاليات، وأعداد ١٥ من عضوات هيئة التمريض بالمعاش.

حضر الإحتفالية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، وألقى كلمة وجه فيها التقدير للمحافظ على جهوده المستمرة في النهوض بالمنظومة الصحية، والدكتورة كوثر محمود نقيب سنة تمىريض مصر، والتي وجهت الشكر والتحية للمحافظ على حضوره، والدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض كلية المنصورة، وأميمة صبحي نقيب تمريض الدقهلية، والمقدم أمال مصطفى رئيس هيئة تمريض مستشفى المنصورة العسكري، والمستشار فرج حمودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار الرياضي.

المصدر : مصر ناين