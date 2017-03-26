محمد إبراهيم يغيب عن ودية الزمالك بسبب الأسنان

قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، منح محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق راحة من مباراة البلاستيك الودية، المقرر إقامتها فى ملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل بالدورى.

محمد إبراهيم أجرى عملية جراحية فى أسنانه

جاء قرار جهاز الزمالك بعد خضوع محمد إبراهيم لعملية جراحية بسيطة أمس، لخلع درس العقل مما يستلزم حصول اللاعب على راحة لحين تماثله للشفاء تماما، وهو ما يستلزم حصول صانع ألعاب القلعة البيضاء على قسط من الراحة قبل المشاركة فى التدريبات والمباريات بشكل طبيعى.

محمد إبراهيم حضر لملعب الهدف بصحبه نجله

وحضر محمد إبراهيم لملعب الهدف قبل انطلاق ودية الزمالك والبلاستيك بصحبة نجله ياسين، لكن الجهاز الفنى فور مشوفته قرر منحه راحة سلبية وطالبه بالحصول على قسط من الراحة ليغادر اللاعب الملعب بصحبه نجله.

محمد إبراهيم ومحمد مجدى خارج ودية البلاستيك

ولم يكن محمد إبراهيم الغائب الوحيد عن ودية الزمالك والبلاستيك، بعدما أدى محمد مجدى مدافع الفريق الأبيض تدريبات تأهيلية فى ملعب الهدف قبل انطلاق ودية البلاستيك، حيث يعانى من إصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج علاجى مكثف فى الفترة الحالية، لتجهيزه للرجوع للتدريبات الجماعية، خاصة أنه لم يشارك فى مع فريقه منذ انتاصدر ه للقلعة البيضاء مطلع الموسم الحالى قادما من المصرى.

المصدر : مصر ناين