مدير مدرسة بسوهاج يضرب تلميذا بخرطوم بوتاجاز والسبب شخبط فى كتاب

حرر عمرو محمد فوزى، المحامى بمدينة جرجا، محضراً برقم 3174 لسنة 2017 إدارى قسم واجبة جرجا، اتهم فيه مسئول مدرسة النهضة الخلوتيه الإسلامية بجرجا للتعليم الابتدائى، بضرب نجله البالغ من العمر 8 سنوات بخرطوم بوتاجاز، لأنه “شخبط” فى كتاب زميله، ما تسبب فى إصابته بسحجات متفرقة بالجسد، وأرفق به تقريرا طبيا .

واصدر والد الطفل، إن ما حدث فى المدرسة ليس المرة الأولى، فقد حرر أحد أولياء الأمور محضراً آخر قبل تحرير المحضر الخاص بنجلى بيوم واحد ضد مدير المدرسة، لتعديه أيضاً بنفس الطريقة على نجله،مشيرا إلى أن مدير المدرسة مشهور عنه ضرب التلاميذ بخرطوم البوتاجاز وأسلوبه السيئ فى التسنةل مع المدرسين ومع أى شخص.

وأضاف والد الطفل، ألحقت ابنى بمدرسة خاصة لكى يتعلم جيدا ويفيد وطنه، وفى الآخر يحصل له كده من مدير المدرسة الذى لم يراع سنه الذى اقترب من 65 سنةاً، فشبه هذه المرحلة العمريه تمتاز بالحكمة لا تمتاز بهذا الأسلوب الوحشى الذى يفترض أنه انتهى منذ عقود فنحن فى وقت متحضر لا يقبل هذا التسنةل غير الإنسانى، على حد وصفه.

وشوف فوزى، “ابنى اصدر مدير المدرسة ضربى على رجلى بالخرطوم، وقلت له خلاص يا عمو أنا كنت بهزر مع زميلى فلم يستجب وضربنى على ظهرى، ورغم ذلك أنا مش عايز أقطع عيشه وكل اللى بطلبه التسنةل بشكل مناسب مع التلاميذ”.

من جانبها أصدرت مديرية التربية التعليم بياناً، على صفحتها، أكدت فيه أن مدير التعليم الخاص تواصل مع مجلس إدارة المدرسة، والمشبه القانونى، لتوقيع قرار الجزاء الفورى وفق مواد القانون المنظمة جراء ذلك مجازاة المذكور بالقرار الوزارى ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ وفق ما ورد فى المادة ٥٥ .



اثار الخرطوم على قدم التلميذ



الاصابة واضحة على قدم الطفل



الطفل المصاب

المصدر : مصر ناين